بعد استهداف أصفهان... قتلى في استهداف لطائرات مجهولة لشاحنات في البوكمال- تم التحديث

وقال مصدر أمني لوكالة روسية، إن "طائرات لا يعرف مصدرها، استهدفت شاحنات في منطقة البوكمال شرقي سوريا، بعد عبورها من العراق".

فيما قالت مصادر للمرصد السوري، إن" 6 شاحنات تبريد دخلت المنطقة قادمة من العراق، حيث جرى استهدافها، تزامناً مع تحليق طائرات مسيّرة تابعة للتحالف الدولي، فيما هرعت سيارات الإسعاف لنقل الجرحى".

وبحسب المرصد، قتل 7 من سائقي الشاحنات ومرافقيهم وهم من جنسيات غير سورية، نتيجة الاستهداف.

ويأتي ذلك، بعد حوالي يوم من وقوع انفجار قوي في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان، وسط إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية، إن انفجار المصنع العسكري في أصفهان؛ ناجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيّرات.

وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية، أن هجوم المسيرات تم إفشاله، حيث أسقطت وسائط الدفاع الجوي بالمنشأة إحداها، كما انفجرت الاثنتان الأخريان بعد أن حوصرتا في فخاخ الدفاع الجوي للمصنع.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا عن مصدر مطلع، قوله إن "3 مسيّرات من طراز كوادكوبتر محملة بقنابل صغيرة، نفذت هجوم أصفهان"، مشيراً إلى أن "نوع المسيّرة المستخدمة في الهجوم؛ يؤكد أنه تم تنفيذه من داخل البلاد".

وأوضح المصدر، أن أحد" المروحيات الرباعية (الصغيرة) تعرض إلى عطل في جهازه الملاحي (GPS)؛ مما تسبب في ارتطامه بسقيفة أحد المصانع"، لافتاً إلى أن مقطع الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الافتراضي عن الهجوم، يظهر لحظة الاصطدام بالذات.

ومن جهتها، قالت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، إن "الطائرات المسيّرة التي استهدفت مواقع في أصفهان يعتقد أنها انطلقت من داخل إيران".

وقال مسؤولون أميركيون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن "الغارة بالمسيّرات على مركز صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان، نفذتها إسرائيل".

كما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن مصادر في المخابرات الغربية والأجنبية، قولها، إن "هجوم الطائرات بدون طيار على إيران في أصفهان عكس نجاحاً هائلاً"، مضيفة إن "إسرائيل تلعب دور الصمت في الحادث".

(م ش)