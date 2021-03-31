بعد ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا دعوات إلى التقيد بالإجراءات الوقائية

وسجلت مناطق الإدارة الذاتية، خلال الأسبوع الأخير، نحو 101 حالة إصابة بشكلٍ شبه يومي، بعد أن كان عدد الإصابات قد انخفض إلى 3 إصابات خلال الفترة الماضية، حيث دُقّ ناقوس الخطر من جديد في المنطقة.

' الإصابة الأولى والإجراءات الاحترازية'

رُصدت أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد -19) لرجل خمسيني في منطقة شمال وشرق سوريا في نيسان/ أبريل عام 2020.

وقبل الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة، شكّلت الإدارة الذاتية خلية أزمة لمواجهة الفيروس في مناطق شمال وشرق سوريا في 14من آذار/ مارس 2020.

وفي إطار ذلك، اتخذت خلية الأزمة جملة من القرارات، أهمها الإعلان عن حالة الطوارئ ضمن مناطق شمال شرق سوريا، للحيلولة دون وصول الفيروس إلى المنطقة، كذلك التشديد على إجراءات التعقيم والوقاية التي شملت كافة الدوائر العامة والمؤسسات المدنية، بالإضافة إلى زيادة حملات التوعية ومراكز الفحص، وتعليق الدوام في المدارس والجامعات.

وبدأت هيئة الصحة بفتح نقاط طبية في مناطق شمال وشرق سوريا وعلى جميع المعابر التي تطل عليها، بالإضافة إلى إغلاق معبر سيمالكا بعد ظهور حالات في باشور كردستان، إضافةً إلى تجهيز مرافق للحجر صحي موزعة على كامل مناطق شمال شرق سوريا.

'حظر تجوال'

وفي الـ 19 من آذار/ مارس 2020، أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التّنفيذيّ لشمال وشرق سوريا تعميمًا، ذكرت فيه عدّة قرارات اتّخذتها لمواجهة فيروس كورونا، الذي شكّل تهديدًا خطيرًا على العالم والمنطقة، من بينها قرار فرض حظر التّجوال في كافّة مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بدءًا من 23 آذار 2020.

واستُثني من الحظر المستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة والمنظمات الدولية والهلال الأحمر الكردي والصيدليات ولجان التعقيم وعمّال النظافة والأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، وسيارات نقل المواد الغذائية، وصهاريج نقل المحروقات والفيول.

فيما كثّفت قوات الأمن الداخلي من وجودها على مداخل ومخارج المدن، وطالبت المواطنين بالتقيد التام بالإجراءات المذكورة، بينما خصصت هيئة الصحة أرقامًا لحالات الطوارئ.

وفي هذا السياق، أكد المواطن، عبد الله كنعان من قامشلو، أن مناطق شمال وشرق سوريا وعلى الرغم من الإمكانات الضئيلة، تمكنت إلى حدٍّ من السيطرة على الفيروس.

وأضاف: "علينا حماية أنفسنا سواء في العمل أو في المنزل، من خلال الالتزام بالنظافة الشخصية، وارتداء الكمامة، وغسل اليدين باستمرار، واستخدام الماء والصابون أو محلول كحولي لتعقيم اليدين"، منوّهًا إلى ضرورة الالتزام بكافة التدابير الوقائية التي سنّتها هيئة الصحة، في إشارة إلى تهاون بعض المواطنين في التعامل مع الفيروس.

بعد مرور عام!!

وعلى الرغم من كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، وبعد مرور عام على انتشاره في مناطق شمال وشرق سوريا، لا يزال الفيروس قادرًا على اختراق جميع الإجراءات الاحترازية، حيث سجلت هيئة الصحة، حتى يوم الإثنين، 101 حالة إصابة جديدة.

ومع الإعلان عن الحالات الجديدة، بلغ أعداد الإصابات في شمال وشرق سوريا، ٩٧٦٦ حالة إصابة، منها ٣٧٢ حالة وفاة، و١٣٠٠ حالة شفاء.

'موجة ثالثة'

ويظهر المؤشر البياني ارتفاعًا ملحوظًا في تسجيل أعداد الإصابات خلال الموجة الثالثة التي اجتاحت مناطق شمال وشرق سوريا.

المواطن، سمير عبد الكريم من مدينة قامشلو قال إن الغالبية العظمى من المواطنين لا يتقيدون بسبل الوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن السبب يعود إلى تدهور الوضع الاقتصادي، وعدم قدرة المواطنين على تحمّل أعباء الحظر، لأن المتضرر الأكبر من تداعيات فيروس كورونا هم العمال المياومون الذين يعملون لتأمين قوتهم اليومي.

وشدد سمير عبد الكريم على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، مؤكدًا أن "درهم وقاية خير من قنطار علاج".

'فيروس متحور'

من جهته، أكد الدكتور والمختص في الأمراض الصدرية، سعد حسو، أن مناطق شمال وشرق سوريا وبعد الانخفاض الملموس في أعداد الإصابات نتيجة الإغلاق الشامل، ارتفعت أعداد الإصابات على نحوٍ متغيّر، منذ شهر تقريبًا ليعود بالقوة نفسها من جديد.

وأضاف: "خلال معالجتي للمرضى، لاحظت أن أعراض الفيروس في هذه المرة تختلف عن سابقاتها، ففي الموجة الثانية كان الفيروس يؤثر في الجهاز الهضمي والتنفسي، ولكن غالبية المرضى يشكون من ضيق في التنفس أثناء المراجعة".

'أعراض مختلفة'

وتابع الدكتور: "أما الأعراض التي ظهرت على المرضى مؤخرًا فتؤثر في الجهاز التنفسي بشكلٍ مباشر"، مرجّحًا أن يكون السبب في تغيير المناخ، وعدم التزام المواطنين بمبدأ التباعد الاجتماعي.

وأشار حسو إلى أن الفئة العمرية من 20 إلى 40 عامًا هي أكثر عرضة وتأثرًا بالفيروس، موضحًا بالقول: "في السابق كان الفيروس يسير وفق بروتوكول معين، بمعنى آخر (الفيروس في بداياته كان يمر بثلاثة مراحل معينة، المرحلة الأولى هي المرحلة الفيروسية، والمرحلة الثانية الآرية، والمرحلة الأخيرة العاصفة السايتو كينيا).

وبينّ أن الفيروس الذي انتشر مؤخرًا يؤثر في جهاز التنفس في اليوم الأول من الإصابة به، موضحًا: "الفيروس بهجمته الحالية يضرب الجهاز التنفسي ويؤثر في الرئتين بشكل كبير".

إلى ذلك، أكد حسو أن الفيروس بهجمته الثالثة ليس بنفس حدة الفيروس السابق الذي لم يكن معديًا أي (يصاب به فردان أو ثلاث فقط) أما الفيروس بنسخته الحالية فإنه ذو خطورة أقل ويصاب به جميع أفراد الأسرة.

'الالتزام بالتوصيات العالمية'

وحول كيفية التغلب على الفيروس والوقاية من الإصابة به، أشار الدكتور سعد حسو إلى أن التوصيات العالمية هي أساسية من ارتداء الكمامة الطبية، والنظافة الشخصية، والالتزام بمبدأ التباعد الاجتماعي.

ودعا الدكتور والمختص في الأمراض الصدرية، سعد حسو، الأهالي على عدم الاستهانة بفيروس كورونا، مؤكدًا أن الالتزام بالتدابير الوقائية، من أفضل الطرق وأنسبها لتفادي الإصابة.

(م ح)

ANHA