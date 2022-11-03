بعد عرضها الأول.. المسرحية الموسيقية Evdale Zeynike تعرض في قامشلو

بعد عرضها الأول في مركز آرام تيكران للثقافة والفن في كركي لكي، عرضت اليوم، المسرحية الموسيقية Evdale Zeynike في مركز محمد شيخو للثقافة والفن في قامشلو وسط حضور لافت من عشاق المسرح.

وتتحدث المسرحية الموسيقية والتي عرضت مصورة، حول حياة عفدال والذي اشتهر باسم والدته زينكي، والذي يعتبر أول من غنى الملاحم الكردية كأغاني، وفي المسرحية التي تحاكي أيام العثمانيين، يتعرض عفدال وأهله للخيانة من قبل أحد الإقطاعيين والذي يسمى، قاسم آغا، يحارب قاسم إلى جانب العثمانيين أبناء قومه. ثم تصاب عيون عفدال بمرض، يفقد على إثره بصره، ولكن يبقى عفدال يغني متمسكاً بالأمل، وتختم المسرحية بإصابة قاسم آغا المتمثل بالخيانة بمرض خبيث عقاباً على خيانته، وعليه يترك الديار، ومنها تزول الخيانة من المنطقة، وأيضاً يشفى عفدال من مرضه.

ويشارك في المسرحية الموسيقية Evdale Zeynike 28 فناناً مسرحياً، ومن المقرر أن يستمر عرضها في باقي مدن شمال وشرق سوريا.

(خ ع/ف)

ANHA