بعد أربعة أشهر من المتابعة تسليم جثماني مقاتلَين اثنين من قوات الكريلا إلى أسرتهما

ونُقل جثمان المقاتلة في وحدات المرأة الحرة ـ ستار (YJA Star) بشرى كايا، التي استشهدت في مقاومة ديرسم في السابع من أيار، إلى مركز الطب الشرعي (ATK) في ملطية، وكانت أسرة المقاتلة كايا القاطنة في إيليه تبحث عنها، منذ أربعة أشهر، حيث كانت قد سافرت الى ملطية لإجراء فحص الحمض النووي (DNA)، وبعد 4 أشهر، تم إبلاغ الأسرة أن نتيجة اختبار الحمض النووي إيجابية، على هذا الأساس سافرت الأسرة إلى ملطية أمس، واستلمت جثمان ابنتها وأحضرتها إلى إيليه.

تمت مراسم الدفن في مقبرة آساري في مركز المدينة، حيث لم تسمح السلطات التركية لغير أسرة الشهيدة بحضور المراسم. الشرطة التي حاصرت المقبرة كانت تفتش بدقة كل من يدخل إلى المقبرة، وتأخذ منه جميع المعلومات العامة، والأشخاص الذين لم يحملوا كنية كايا، مُنعوا من الدخول إلى المقبرة.

أما جثمان المقاتل في قوات الدفاع الشعبي (HPG‎) فريد دانشمان، والذي استشهد في 24 أيار، خلال معركة في جبال جودي بشرناخ، فقد تم تسليمه لأسرته بعد أربعة أشهر، الأسرة راجعت مكتب المدعي العام الجمهوري في شرناخ، بعد معرفة إيجابية الحمض النووي، وبعد الانتهاء من الإجراءات، قامت السلطات بتسليم جثمان الشهيد دانشمان إلى أسرته، حيث ووري جثمان دانشمان في مقبرة كاديريلر في شرناخ.

(ك)