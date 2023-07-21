وافت المنية اليوم 21 تموز 2023 الشخصية الوطنية محمد نوري داود عثمان، والد المناضلة ضمن صفوف حركة حرية كردستان، ميديا عفرين عن عمر ناهز (68 عاماً)، بعد صراع مع مرض السرطان.

والشخصية الوطنية محمد نوري داود عثمان من مواليد عام 1955 من قرية ميدانكي التابعة لناحية شرا في مقاطعة عفرين المحتلة، تعرّف على حركة حرية كردستان في بداياتها وكان من أوائل المنخرطين في صفوفها العمل الجبهوي بمنطقة حلب وعفرين في الثمانينات.

وعرف باسم (ستالين) بين عموم أبناء المنطقة، لالتزامه بتنفيذ كافة القرار والتعليمات المتعلقة بحركة حرية كردستان بحذافيره دون تردد. كما مهّد الطريق أمام أولاده للالتحاق بصفوف الحركة، وابنته ميديا عفرين بصفوف الحركة لاستكمال مسيرة أبيها النضالية.

ودفن جثمانه، اليوم، في مقبرة قرية بنو الواقعة شمال حي الشيخ مقصود بحضور العشرات من أهالي الحي.

(ف)

ANHA