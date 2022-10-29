بعد انتشار مرتزقة "هيئة تحرير الشام" في مقاطعة عفرين المحتلة، بأمر دولة الاحتلال التركي، بدأوا بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الأهالي، على خطا سابقيهم من المرتزقة التابعين لدولة الاحتلال.

وأكدت مصادر من ناحية جندريسه، أن مرتزقة "هيئة تحرير الشام" يسرقون محاصيل الأهالي من الزيتون بذريعة "الزكاة"، ويجبرون الأهالي على دفعها.

وقال المواطن (ج م) من أهالي ناحية جندريسه، إن مرتزقة "هيئة تحرير الشام" تقاسموا معه محصوله من زيت الزيتون وأخذوا 5 تنكات من الزيت من أصل 10 تنكات بذريعة "الزكاة".

وقالت مصادر أخرى في الناحية ذاتها، إن مرتزقة "شرطة الحسبة" فرضوا الحجاب على النساء في المنطقة.

وأشارت المصادر، إلى أن مرتزقة من "هيئة تحرير الشام" قتلوا قاصراً (17 عاماً) في مركز ناحية جندريسه لأسباب مجهولة، بعد تعذيبه على مرأى الأهالي.

وأكدت مصادر من عفرين المحتلة، إن ما يسمى "جهاز الأمن العام" التابع لمرتزقة "هيئة تحرير الشام"، داهم الخميس الماضي، منازل المواطنين في مركز مدينة عفرين المحتلة واختطفوا عدداً منهم.

(ج س/ف)

ANHA