بعد انتشارها الواسع...مكتب الثروة الحيوانية يوفر لقاح الحمى القلاعية للمواشي

شهدت المواشي في منطقة الرقة، منذ شهرين وإلى الآن، نفوق أعداد كبيرة من الغنم والأبقار، بعد الانتشار الواسع لمرض الحمى القلاعية بينها، وفقدان اللقاح في الصيدليات البيطرية، وغلاء أسعارها في السوق السوداء.

وتعتبر الحمى القلاعية مرضًا فيروسيًّا، يصيب بشكل رئيس الحيوانات ذات الأظلاف، ويتصف بتشكل حويصلات على الغشاء المخاطي للقناة الهضمية، وخاصة على الفم والأنف وجلد ما بين الظلفين والضرع، وتنتقل العدوى عن طريق اللعاب والبراز، ويمكن أن تصل نسبة الإصابة به إلى 100%، ونسبة الوفيات من 2-5%، وهو مرض غير قاتل غالبًا، لكنه معدٍ جدًّا، ويصيب الأغنام والماعز والأبقار.

وبعد سعي مكتب الثروة الحيوانية للحد من انتشار المرض، استطاع تأمين اللقاح وتقديمه للمربين بسعر خصم 30% من سعره في الصيدليات البيطرية.

وقدّم اللقاح عن طريق الأطباء البيطريين الموجودين في الوحدات الإرشادية الموزعة في أرياف الرقة.

الإداري في مكتب الثروة الحيوانية في لجنة الزراعة والري في الرقة، منذر الصالح، قال "انتشر في الفترة الأخيرة مرض الحمى القلاعية بين مواشي المربين، مما تسبب بنفوق عدد منها وذلك لعدم توفر اللقاح.

وقد استطعنا تأمين اللقاح بعد التنسيق مع منظمة (سهام باري) وتوفيره بشكل شبه مناسب، وتفادينا به انتشار الفيروس بشكل أوسع، وتم تلقيح ما يقارب 45 ألف رأس من الأغنام والأبقار.

كما أشار الصالح إلى أنه بعد حملة اللقاح التي قمنا بها نستطيع أن نقول إن الفيروس أصبح تحت نطاق السيطرة.

وأكد الصالح أنه تم رفع طلب إلى مجلس الرقة المدني للعمل على توفير جميع اللقاحات اللازمة لمربي المواشي، عن طريق مكاتب الثروة الحيوانية الموجودة في الوحدات الإرشادية، إن كانت مجانًا أو بسعر يناسب المربي لتخفيف العبء عنه.

(سـ)

ANHA