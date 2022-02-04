بعد انتهاء الموسم.. مجفف الذرة الصفراء في الرقة يستلم 73 ألف طن هذا العام

يعد محصول الذرة في الرقة من المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها مزارعو الرقة، بعد أن كان موسماً تكثيفياً، حيث وصلت المساحات المزروعة بالذرة في العام الفائت، بحسب مسؤولين في لجنة الزراعة والري إلى70% من الأراضي المروية.

ونظراً لكثرة المساحات المزروعة بالذرة؛ عمل مجلس الرقة المدني على إعادة تأهيل مجفف الذرة الذي يعتبر من أهم الإنجازات على الصعيد الزراعي؛ لأنه يخفف عبء تجفيف الذرة على المزارعين.

ويقول الإداري في مجفف الذرة الصفراء في الرقة، حسين ديرك "كان عمل المجفف هذا العام أوسع، حيث استلمنا الموسم الماضي ما يقارب الـ 20 ألف طن، أما الموسم الحالي فقد وصلت الكميات المستلمة إلى أكثر من 73 ألف طن من الذرة الصفراء.

وأوضح حسين ديرك "قمنا بوضع خطة لعملية تخزين الذرة كي لا يتعرض الموسم للتلف نتيجة أي خطأ، وعملنا على تزويد الصوامع التي تم تخزين المحصول فيها بأجهزة تبريد ومقياس حرارة إلكترونية".

ولفت حسين ديرك "هناك جوانب اقتصادية عدة، يتم استخدام محصول الذرة فيها، كالأفران والمطاحن، ومعامل العلف المركبة، بالإضافة إلى معمل الزيت النباتي في الحسكة والذي تم تخصيص 5 آلاف طن من الذرة الزيتية لصالح المعمل هذا الموسم".

هذا واستلم المجفف المحصول من الفلاحين بسعر 1100 ليرة سوريا للكيلو الغرام الواحد، وفق السعر الذي حُدد من قبل هيئة الاقتصاد والزراعة في شمال وشرق سوريا.

وبحسب حسين، فقد وُضعت خطة مع هيئة الزراعة والاقتصاد في الإدارة الذاتية لتطوير وتوسيع عمل المجفف للعام القادم، ومن المقرر زيادة عدد الوحدات إلى 4 إضافية باستطاعة 1000 طن في الساعة.

ويضم مجفف الذرة الصفراء في مدينة الرقة 3 وحدات، تعمل على تجفيف الذرة الصفراء التي يتم استلامها من مزارعي الرقة وريفها.

والجدير بالذكر أن مدينة الرقة كانت تنتج قبل الأزمة السورية نصف الإنتاج السوري من الذرة الصفراء، وبعد احتلال المجموعات المرتزقة ومرتزقة داعش على المدينة تراجعت زراعتها بشكل كبير، إلا أن زراعة الذرة الصفراء عادت من جديد بعد تحرير مدينة الرقة وبكثرة، إلا أن استمرار تخفيض منسوب مياه نهر الفرات من قبل دولة الاحتلال التركي يهدد بتراجع الإنتاج وتقليص المساحة المزروعة في المنطقة.

(خ)

ANHA