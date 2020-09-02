بعد انتهاء الاستشارات النيابية اللبنانية.. أديب: الحكومة يجب أن تكون حكومة اختصاصيين

وبعد انتهاء الاستشارات النيابية، أمل أديب أن يتمكن من تأليف حكومة مع فريق منسجم ينكب على العمل، آملاً التعاون مع مجلس النواب لإقرار القوانين اللازمة، وأضاف: "تبيّن بعد الاستشارات أنّ القواسم المشتركة أكثر من الخلافية وأيّ نقطة خلاف يمكن حلّها بالحوار ولمعالجة المشاكل الداهمة منها الأزمة المعيشية وانفجار المرفأ والإصلاحات".

وكان أديب أجرى الاستشارات النيابية غير الملزمة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، واستمزج آراء رؤساء وكتل نيابية ونواب مستقلين حول شكل حكومته العتيدة.

وأجمعت المواقف على ضرورة الإسراع في التأليف والمباشرة بالإصلاح وأوله ملف الكهرباء، والبعض أرادها حكومة مصغرة تضم اختصاصيين مستقلين للنهوض بالبلد واستعادة ثقة المجتمعين اللبناني والدولي، وطالب آخرون بأن تكون حكومة فاعلة منتجة متماسكة وتدرك الواقع السياسي.

وإذ لفت نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي إلى "أن إدارة الظهر إلى الطائفة الأرثوذكسية أمر أصبح غير مقبول"، أكد مشاركون في الاستشارات أنهم "يدعمون الرئيس المكلف تأليف الحكومة وإن لم يشاركوا في الحكومة، متمنين أن تكون فريقاً متجانساً على قدر الآمال المعقودة من جميع الناس"، وتمنى البعض على جميع الأفرقاء الترفع عن المطالبة بالحصص وأن تؤلف الحكومة بمنهجية مختلفة عن الحكومات السابقة، مشددين على الإسراع في التحقيقات في انفجار المرفأ ومحاسبة المقصرين والمتورطين".

وكان موقف لافت لرئيس "تكتل لبنان القوي" النائب جبران باسيل، فتمنى "أن يكون هناك مداورة في الوزارات، إذا وافق الجميع عليها، يكون ذلك جيداً للبنان، ولكن المهم ألا تسلك المداورة خطاً واحداً"، وقال: "المطلوب تأليف حكومة فعلاً قادرة أن تنجز الإصلاحات ولا مطالب لنا ولا شروط، كل ما نريده النجاح في تنفيذ قرارات الإصلاح، نقبل بكل ما يتفق عليه الآخرون، و"الآدمية” والكفاءة أهم من الولاء السياسي".

(ز غ)