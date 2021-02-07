بعد انقطاع 7 سنوات.. محطة غرانيج تدخل الخدمة لتغذية 7 آلاف نسمة

هذا وعملت بلدية الشعب في بلدة غرانيج التابعة لريف دير الزور الشرقي على إعادة تأهيل محطة مياه غرانيج التي ستدخل الخدمة، اليوم، بعد انقطاع دام أكثر من 7 سنوات.

وتغذّي المحطّة 7000 نسمة، وهي من أكبر المحطات في ريف دير الزور الشرقي.

وفي السياق، تحدث الرئيس المشترك لبلدية غرانيج، سعود المحمد، لوكالتنا، وقال: "تعتبر محطة مياه غرانيج المحطة الثانية التي تغذي أكبر عدد من السكان في بلدة غرانيج".

وأضاف المحمد: "قمنا بإعادة تأهيل كامل للمحطة، وتزويدها بـ 4 محركات ومضختين، مع صيانة كاملة للمرقد والفلاتر وما تحتاجه المحطة من أعمال كهربائية وميكانيكية لمولدات الديزل الموجودة فيها، مع تقديم محرّكين للتصفية مع مضخاتها".

وذكر المحمد أنّ العمل على إعادة تأهيل المحطة، كان قد بدأ في 10 تشرين الأول 2020، وتم الانتهاء منه في 28 كانون الثاني 2021.

وقال المحمد "بعد تشغيل المحطة، لوحظ زيادة كبيرة في عدد المستفيدين منها، أكثر بأضعاف من السابق، حيث أصبحت تغذّي عدة أحياء أهمها: حي العبد الله، وحي السمرة، وحي المريعية، وحي الطويرة، وشارع الكورنيش بشكل كامل، والذي يضم (33) ألف نسمة".

والجدير بالذكر، أنّ بلدية الشعب في بلدة غرانيج، تعمل على إنشاء محطة مياه أخرى، كما أنها مستمرة بإعادة تأهيل محطة مياه ثالثة.

(ف ع/ س ر)

ANHA