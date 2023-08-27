بعد انجراره خلف تضليل ENKS.. مرتزقة تركيا يختطفون مسناً في عفرين المحتلة

حسب مصدر من ناحية راجو، فقد اختطف مرتزقة "الشرطة العسكرية" التابعة للاحتلال التركي المواطن بكر رشيد مقداد (70 عاماً)، من قريته قره بابا التابعة لناحية راجو في مقاطعة عفرين المحتلة، في 21 آب الجاري.

ووفقاً للمصدر، فإن مقداد اختطف فور وصوله إلى قريته، بعد تصديقه الدعوات الكاذبة لما يسمى المجلس الوطني الكردي (ENKS)، وانجراره خلف تضليله فيما يخص العودة إلى عفرين المحتلة.

وأكد المصدر نفسه أن مصير مقداد لا يزال مجهولاً.

وتحتل تركيا ومرتزقتها عفرين منذ اذار عام 2018، وتسبب في تهجير أكثر من 400 ألف شخصاً من أهالي المقاطعة، توزعوا في مخيمات أنشأتها الإدارة الذاتية، وضمن مناطق متفرقة في الشهباء وحلب، وإقليم الفرات، والجزيرة.

(س ر)

ANHA