بعد انهيار المفاوضات.. هدوء حذر يسود منطقة درعا البلد

ويسيطر الهدوء الحذر عموم منطقة درعا البلد بعد فشل المفاوضات بين لجان التفاوض في درعا واللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المنطقة بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت المفاوضات، التي سارت على مدى يومين وحتى ظهر يوم أمس الجمعة، بين لجان التفاوض في درعا واللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق، قد فشلت بسبب رفض لجان درعا تسليم كامل السلاح والسماح لقوات حكومة دمشق بالدخول وتفتيش أحياء درعا بشكل عشوائي.

في حين اتهم الجانب الروسي لجان درعا بالإخلال بالاتفاق المقرر من خلاله تسليم كامل السلاح والعمل على تسويات جديدة لجميع المسلحين المحليين.

(د ع)