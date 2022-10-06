بعد عمل دؤوب محفوف بالمخاطر.. هيئة الطاقة والاتصالات تعيد الكهرباء لـ 3 قرى في الشدادي

أطلقت هيئة الطاقة والاتصالات في إقليم الجزيرة ومؤسسة كهرباء الشدادي مشروع إعادة تأهيل شبكة التيار الكهربائي لقرى "كشكش الشمالي وكشكش الوسطى وكشكش الجبور" في الريف الجنوبي لناحية الشدادي بمقاطعة الحسكة.

وكانت الشبكة قد تعرضت للتخريب على يد المرتزقة أثناء وجودهم في المنطقة، وتأخرت أعمال التأهيل لكثرة الألغام التي زُرعت في المنطقة والتي كانت تعيق عمل ورشات الكهرباء.

في 17 تموز الماضي، بدأت أعمال التأهيل، بتركيب محولات كهربائية ووضع عواميد لمد الكابلات، وذلك بعد عودة الكثير من أهالي القرى الثلاث إليها.

حسين الخلف، من أهالي قرية كشكش الجبور قال "قرانا تدمّرت بفعل المعارك عام 2016، وتم تخريب الشبكة الكهربائية بشكل كامل".

وأضاف "نشكر كافة الجهود التي بُذلت لإعادة التيار الكهربائي وننتظر بفارغ الصبر رفع القواطع لتوصيل التيار".

من جهتها، أكدت الرئيسة المشتركة لمؤسسة كهرباء الشدادي ريم الرجا "انتهى المشروع بعد عمل مكثف من قبل كافة الورش العاملة وتضافر الجهود لإعادة تأهيل الشبكات المدمّرة نتيجة المعارك التي دارت هناك".

ولفتت ريم الرجا "استمر العمل على المشروع قرابة 3 أشهر، وكانت هناك عدة عقبات واجهت العمل، أهمها وجود الألغام بشكل كبير والتي تطلبت إزالتها ما يقارب الشهر، ولكن تمكنا اليوم، من إنجاز المشروع بشكل كامل".

وعن عدد المستفيدين، قالت ريم الرجا "الأسر النازحة بدأت بالعودة إلى قراها عقب المباشرة بالعمل، وهذا ما زاد عدد المشتركين والمستفيدين إلى أكثر من 200 أسرة، والعدد في ازدياد، موزعين على ثلاث قرى، في كل قرية محوّلة استطاعتها 200 واط، وتم إمداداها بالأعمدة اللازمة بشكل كامل".

وأضافت "نستعد لإطلاق مشروع مماثل لثلاث قرى أخرى في الخط الشرقي للناحية وهي جلال والعلوة الشرقية والسنيور.

ووجهت الرئيسة المشتركة لمؤسسة الكهرباء ريم الرجا رسالة للأهالي بالحفاظ على المحوّلات الكهربائية لضمان استمرار وصول التيار الكهربائي إلى قراهم بشكل مستمر.

(ب د/سـ)

ANHA