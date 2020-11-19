بعد عمل 6 أشهر.. التيار الكهربائي يغذي 65% من أحياء مدينة الرقة

الكهرباء في الرقة أكثر البنى التحية التي تعرضت للدمار نتيجة الحرب التي دارت داخل المدينة وبحسب مسؤولين في لجنة الطاقة، فإن الدمار الذي لحق بالمنشآت الكهربائية هو بنسبة 100% نتيجة الدمار التي طال المدينة ككل بالإضافة إلى سرقة جميع المحولات من قبل مرتزقة داعش قبيل دحرهم منها.

خلال ست أشهر بعد رفع وتيرة العمل وزيادة في عدد الورش والفنيين وزيادة الدعم المالي للمشاريع استطاعت لجنة الطاقة الدخول إلى أحياء المدينة، وإيصال التيار الكهربائي إلى أكثر من 100مركز وكل مركز تحويل يتضمن عدة أحياء، بحسب استطاعة المحول الموجود ضمن المركز.

65% نسبة الأحياء التي عادت إليها الكهرباء, بعد الانتهاء من 7مشاريع ضمن المدينة تم إطلاقها قبل شهرين واليوم وبحسب الرئيس المشترك للجنة الطاقة والاتصالات أحمد اللواش، فإنه سيتم إطلاق مشاريع لـ 65مركزاً ضمن الأحياء المتبقية في المدينة ويضم حي الدرعية ومنطقة دوار أمن الدولة ,وأحياء حوض الفرات, والرومانية ,وحارة البدو والأحياء المحيطة بالملعب البلدي، مؤكداً أن العمل مستمر ضمن الأحياء الأكثر تضرراً، وحسب الأهمية والأولوية وهي الأسواق و شارع الوادي, وشارع تل أبيض والنعيم.

وعن الصعوبات، أوضح اللواش أن هناك أعطال تصيب الكابلات والمحولات بعد تركيبها وخاصة مع دخول فصل الشتاء وعدم وجود ثقافة الترشيد في استخدام الكهرباء لدى الأهالي والاستجرار الجائر للكهرباء.

وأكد اللواش أن العمل في المشاريع الحالية سينتهي مع بداية العام القادم ليتم البدء بالمشاريع الأخرى في 65 مركزاً داخل المدينة.

(م)

ANHA