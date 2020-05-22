بعد التوعد بساعات مؤلمة لأردوغان.. الجيش الليبي يبدأ بشن غارات

وقالت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي في بيان نشرته الصفحة الرسمية للناطق باسمها أحمد المسماري، إن "القوات الجوية تشن سلسلة من الغارات الجوية على قوات الوفاق المدعومة من تركيا في منطقة الأصابعة ومحيطها".

واستهدف سلاح الجو للجيش الليبي تمركزات قوات الوفاق في قاعدة الوطية.

وأعلن الجيش الليبي ليل الخميس، إسقاط طائرة تركية مُسيّرة فوق ترهونة جنوب العاصمة طرابلس هي الثانية في غضون ساعات.

وأوضح مصدر عسكري، الخميس، أن الطائرتين حاولتا الإغارة على أهداف داخل مدينة ترهونة، 88 كلم جنوب طرابلس، فتعاملت معها دفاعات الجيش، وأسقطتهما قبل أن تنجحا في القصف.

ويأتي ذلك بعد أن قال رئيس أركان القوات الجوية في الجيش الوطني الليبي، صقر الجروشي، إن سلاح الجو أوشك على تنفيذ أكبر عملية جوية في تاريخ ليبيا، مضيفاً إن الساعات القادمة، ستكون مؤلمة جداً على أردوغان، فيما تواصل تركيا، دعمها للميليشيات الإرهابية في ليبيا، في مسعى لوقف تقدم الجيش الوطني الليبي، الذي يخوض حرباً ضارية ضد الميليشيات الإرهابية وشبكات التطرّف.

وأكمل رئيس أركان سلاح الجو: «نوجه تحذيراً أخيراً إلى المغرر بهم والمنضمين إلى الميليشيات، بأن يُسلموا أنفسهم، حتى لا يضعوا أنفسهم في مواجهة مع قوات الجيش الليبي».

(ش ع)