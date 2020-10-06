بعد التفجير الضخم... أهالي الباب ينتفضون في وجه الاحتلال التركي بسبب الفلتان الأمني

انفجرت اليوم شاحنة مفخخة في مدينة الباب بالقرب من دوار مسجد عثمان أدت لمقتل 15 شخصاً وإصابة قرابة 50 آخرين بجراح.

وعلى إثرها انتفض أهالي مدينة الباب وخرجوا في مظاهرة حاشدة داخل المدينة، ضد الاحتلال التركي ومرتزقته محملينهم سبب الفلتان الأمني الذي تشهده المنطقة، وعدم قدرة جيش الاحتلال التركي ومرتزقته على حفظ الأمن والأمان، حيث كثرت في الآونة الأخيرة التفجيرات والاغتيالات والاقتتال ما بين مرتزقة تركيا والذي تسبب في وقوع ضحايا من المدنيين.

يذكر أن أهالي مدينة الباب المحتلة كانوا قد انتفضوا في وجه الاحتلال التركي ومرتزقته بتاريخ 18 تشرين الأول/ نوفمبر من العام المنصرم مطالبين بخروج الاحتلال التركي ومرتزقته من المدينة، لكن انتفاضة الأهالي جوبهت بالقمع من قبل الاستخبارات التركية ومرتزقتها في ذلك الحين.

هذا وتشهد المناطق التي تحتلها تركيا فلتاناً أمنياً وتفجيرات واقتتالاً داخلياً ما بين المجموعات المرتزقة، بالإضافة إلى حالات الاغتيال والخطف والسلب وطلب الفدية، والتغيير الديمغرافي.

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ANHA