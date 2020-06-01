بعد التعزيزات.. اشتباكات وتحليق للطيران الروسي في إدلب

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن القوات الحكومية قصفت بالصواريخ بعد منتصف ليل الأحد - الاثنين مناطق في الفطيرة وبينين والرويحة في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.

في حين دارت اشتباكات بين القوات الحكومية من طرف، ومرتزقة تركيا من طرفٍ آخر على محور الفطيرة جنوب إدلب، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وفي السياق ذاته حلقت طائرات حربية روسية في أجواء محافظة إدلب مع دخول وقف إطلاق النار يومه الـ 88 على التوالي الذي أعلنت روسيا وتركيا في 5 آذار/ مارس الماضي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، تعزيزات عسكرية جديدة استقدمتها القوات الحكومية إلى جبهات محافظة إدلب شمالي سورية، بينما عمدت مرتزقة تركيا إلى تحصين مواقعها وسط ترقّب لعملية عسكرية جديدة قد تشهدها المنطقة.

(ش ع)