بعد التأكد من استخدامها في قره باغ.. كندا تحرم تركيا من الطائرات المُسيّرة

وأشار وزير الخارجية الكندي، مارك جارنو، في بيانٍ إلى أن "هذا الاستخدام لم يكن منسجمًا مع السياسة الخارجية الكندية، ولا مع ضمانات الاستخدام النهائي التي قدّمتها تركيا"، وأضاف أنه بحث مخاوفه مع نظيره التركي مولود شاووش أوغلو.

ويأتي ذلك بعد تعليق كندا التصاريح في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي كي يتسنى لها التحقق من مزاعم بأن الطائرات المسيرة الأذربيجانية مزودة بأنظمة تصوير واستهداف من صنع إل3هاريس ويسكام، وهي وحدة مقرها كندا تابعة لإل3هاريس تكنولوجيز إنك.

من جهتها، قالت السفارة التركية بأوتاوا في بيان "نتوقع من حلفائنا في حلف شمال الأطلسي تجنب الخطوات غير البناءة التي ستؤثر سلبًا على علاقاتنا الثنائية وتقوض تضامن التحالف".

من جانبه حث شاووش أوغلو كندا، في وقت سابق اليوم، على إعادة النظر في القيود على الصناعة الدفاعية التي فرضتها على أنقرة العام الماضي، ويشمل الحظر أنظمة الكاميرات لطائرات بايكار المُسيّرة المسلحة.

ويذكر أن صادرات تركيا العسكرية إلى أذربيجان قفزت ستة أضعاف العام الماضي، وارتفعت مبيعات الطائرات المُسيّرة وغيرها من العتاد العسكري إلى 77 مليون دولار في أيلول/ سبتمبر وحده قبل اندلاع القتال في بين أرمينيا وأذربيجان.

(د ع)