بعد الطائرات المقاتلة.. اليونان بصدد شراء فرقاطات فرنسية

ذكرت صحيفة ناشيونال هيرالد الأميركية المعنية بالشأن اليوناني أن اليونان ستشتري فرقاطات من فرنسا لتعزيز قواتها البحرية.

وأضافت الصحيفة إن خطط شراء سفن "بيلهارا" تأتي بعد توقيع صفقة بقيمة 2.79 مليار دولار مع فرنسا لشراء 12 مقاتلة مستعملة و6 طائرات رافال جديدة.

وترتبط اليونان بعلاقات سياسية ودفاعية وثيقة مع فرنسا التي دعمت أثينا في نزاع مع تركيا بشأن شرق البحر المتوسط.

وسيشكل الاستحواذ على الفرقاطات الفرنسية أكبر برنامج أسلحة على الإطلاق تقوم به القوات المسلحة اليونانية، كما أن إجمالي الإنفاق سيصل إلى خمس مليارات يورو (6.05 مليار دولار).

وبحسب الصحيفة، فإن اتفاقية الشراء مع فرنسا تشمل تجديد السفن الحربية القديمة، وبناء سفينتين جديدتين في أحواض بناء السفن اليونانية.

(م ش)