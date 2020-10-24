بعد السودان.. تقارير إسرائيلية: قطر الدولة المقبلة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل

قالت القناة "13" الإسرائيلية: "إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن الدولة العربية التالية التي ستوقع اتفاق التطبيع يحتمل أن تكون قطر".

وأضافت إنه بعد تصريح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن 5 دول عربية ستطبع علاقاتها مع اسرائيل، كثُرت التساؤلات حول هوية هذه الدول، وبعد السودان كثر التساؤل حول هوية الدولة التالية".

تشير القناة إلى أن: "قطر هي الدولة التالية على القائمة والأقرب بعد السودان لتطبيع العلاقات كنتاج للجهود الأمريكية في دفع دول أخرى لإعلان التطبيع مع إسرائيل"، وتابعت: "إذا تم توقيع اتفاقية مع قطر، على غرار الاتفاقية الموقعة بالفعل مع الإمارات والبحرين، والتي من المتوقع توقيعها مع السودان، فهذا إنجاز حقيقي، فقطر تعتبر راعية لحماس والإخوان المسلمين، والعلاقة الحميمة معها يمكن أن تؤدي إلى تسوية واستقرار في غزة تأمل إسرائيل في الوصول إليه".

ونوهت القناة إلى أن قطر تسعى إلى الحصول على طائرات (إف35) ومن المتوقع أن تجري وعود إنجاز هذه الصفقة، ضمن مباحثات التطبيع مع إسرائيل.

وقالت: "قطر ستكون المستفيدة من هذه الاتفاقية، حيث إنه من بين الأمور الجيدة هي طائرة F35. إذ من المتوقع إطلاق مثل هذه الصفقة بين الولايات المتحدة والإمارات، خاصة بعد أن سحبت إسرائيل رسميًّا معارضتها لهذه الخطوة، كما تطالب قطر بمثل هذه الطائرات لزيادة قدراتها العسكرية".

(ع م)