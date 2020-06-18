بعد السفير التركي.. العراق يستدعي السفير الإيراني ويسلمه مذكرة احتجاج

وقالت الوزارة إنها "استدعت صباح اليوم، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية العراق وسلمته مذكرة احتجاج، على القصف المدفعي الإيراني الذي تعرضت له قرى حدودية في (مرتفعات آلانة) التابعة لمدينة حاج عمران في محافظة أربيل يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٦/١٦، وما تسبب به من خسائر مادية، وأضرار بالممتلكات، علاوة على بث الخوف بين الآمنين من سكان تلك المناطق".

وأضاف البيان، "وإذ تؤكد وزارة الخارجية حرص العراق على ديمومة وتنمية العلاقات التاريخية بين البلدين، تؤكد -أيضًا-إدانة هذه الأعمال، وحرص الجانب الإيراني على احترام سيادة العراق، والتوقف عن القيام بمثل هذه الأعمال، وتحري سبل التعاون الثنائي المشترك في ضبط الأمن، وتثبيت الاستقرار على الحدود المشتركة".

وفي وقت سابق من اليوم, أعلنت وزارة الخارجية العراقية أنها استدعت السفير التركي مجددًا وسلمته مُذكّرة احتجاج شديدة اللهجة، فيما دعت إلى الكفّ عن مثل هذه الأفعال الاستفزازيّة.

(ي ح)