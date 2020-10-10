بعد الرفض التركي.. أذربيجان: الهدنة ستنتهي بعد تبادل الجثث

قال وزير خارجية أذربيجان، جيهون بايراموف، السبت، إن وقف إطلاق النار في الصراع بشأن إقليم ناغورني كاراباخ سيستمر فقط خلال الفترة التي يستغرقها الصليب الأحمر في ترتيب تبادل الجثث.

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد اتفقتا على وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية وذلك خلال محادثات في موسكو.

وخلال مؤتمر صحفي في باكو، قال وزير الخارجية إن الوضع الراهن على الأرض في الجيب الجبلي لا يناسب بلاده وتوقع أن تسيطر أذربيجان على المزيد من الأراضي بمرور الوقت.

وتبادلت أذربيجان وأرمينيا الاتهامات بالانتهاك السريع لشروط وقف إطلاق النار، السبت، مما أثار الشكوك بشأن مدى جدوى الهدنة التي توسطت فيها روسيا.

ويأتي الموقف الأذربيجاني اليوم، بعد التصريحات التركية الرافضة لإنهاء التصعيد في قره باغ، حيث قال وزير الدفاع التركي مساء أمس أن العمليات لن تتوقف.

(ي ح)