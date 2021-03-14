بعد القاعدة الرابعة في عين عيسى الاحتلال ينشئ قاعدة في ريف تل تمر

منذ احتلال مدينتي سري كانيه وكري سبي/ تل أبيض، ووصول الاحتلال التركي ومرتزقته ما يسمون بـ "الجيش الوطني السوري" إلى مشارف ناحية تل تمر في مقاطعة الحسكة، وهم مستمرون في تحويل القرى وأراضي المدنيين إلى قواعد عسكرية.

وعلى غرار ناحية عين عيسى وإقدام الاحتلال التركي على إنشاء أربعة قواعد بالقرب من مركز الناحية، على مرأى "الضامن" الروسي، أفاد مراسل وكالتنا في ناحية تل تمر، أن الاحتلال أنشأ عدة قواعد في الجهة الشمالية الغربية للمدينة.

وأشار مراسلنا إلى أن الاحتلال التركي، وبعد الهجمات المتصاعدة على ناحية عين عيسى بالتزامن مع القصف شبه اليومي على ناحية تل تمر، لجأ إلى إنشاء عدة قواعد في الجهة الشمالية والغربية لمركز الناحية.

لافتًا إلى أن القاعدة الجديدة التي تم إنشاؤها مؤخرًا تقع بين قريتي القاسمية والرشيدية، الواقعتان شمال غرب الناحية بمسافة 4 كم.

وبيّن مراسلنا أن التحركات التي تشهدها القرى المحتلة مؤخرًا من تحركات للآليات العسكرية في تلة قرية تل مناخ، هي بهدف إنشاء الاحتلال لقاعدة جديدة فوق تلة القرية المطلة على الطريق الواصل بين ناحيتي تل تمر وزركان.

ونوّه مراسلنا إلى أن الاحتلال يعمل حاليًّا على رفع السواتر الترابية وبناء تحصينات حول التلة.

وفي الــ 17 من شهر كانون الثاني المنصرم، نقل مراسلنا عن مصدر عسكري استقدام الاحتلال التركي لتعزيزات عسكرية تتضمن دبابات إلى تلة قرية تل مناخ.

وأوضح مراسلنا، من خلال وصوله إلى خطوط التّماس، أن هناك ثلاثة قواعد للاحتلال التركي من قرية تل مناخ الواقعة شمال الناحية وصولاً إلى قرية العريشة الواقعة غرب الناحية، في مسافة تقدر بـ 10 كم بشكلٍ قطعي من الجهة الشمالية والغربية.

(ه ن)

ANHA