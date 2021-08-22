بعد المطالبة بسحب الثقة من حكومته.. الدبيبة في جلسة استجواب نهاية الشهر الجاري

ونقلت المعلومات أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، طلب من رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، بالرد على استفسارات النواب وحضور جلسة الاستجواب المزمعة إجراؤها يوم 30 من آب/ أغسطس وفق ما نقلته شبكة العربية.

وأشارت مصادر إلى أن الدبيبة قد تسلّم طلباً رسميّاً لحضور جلسة مساءلة الحكومة للرد على استفسارات النواب.

وأتت هذه التطورات بعدما طالب 11 نائباً رئاسة البرلمان الليبي قبل أيام، بسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، بسبب استمرارها في إهدار المال العام خارج البلاد وعدم تنفيذ تعهداتها بتحسين الخدمات العامة داخل ليبيا، إلى جانب تجاوز صلاحياتها وتدخلها في المجال العسكري، وفق تعبيرهم.

ووجّه الموّقعون على البيان خطاباً إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح، ذكروا فيه أن الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به أمام البرلمان في جلسة منح الثقة شهر آذار/مارس الماضي، وأصبحت تنفق الأموال بمبالغ تقدر بالمليارات في دولتي تركيا وتونس، دون أن يظهر تحسن في الخدمات التي زادت في التدهور". وأشاروا إلى أن هذه الحكومة أصبحت تمثل عبئاً على المواطن الليبي نتيجة مصروفاتها العالية.

وأكد النواب أن غياب التنسيق والإدارة الذي لازم الحكومة منذ تشكيلها يثبت فشلها في إدارة الدولة وفي تحقيق جزء يسير من احتياجات المواطن.

ويذكر أنه وفي منتصف شهر آذار/ مارس الماضي، تسلمت حكومة الدبيبة السلطة، وبدأت رسميّاً في ممارسة مهامها وأعمالها بعد نيلها ثقة البرلمان، وذلك بعد سنوات من حكم إدارتين متحاربتين، إحداهما في شرق البلاد والأخرى في غربها.

(د ع)