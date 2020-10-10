بعد المفاوضات في موسكو.. أرمينيا وأذربيجان توافقان على وقف إطلاق النار

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في بيان إثر المفاوضات إنّ وقفًا لإطلاق النار سيبدأ "اعتبارًا من الساعة 12,00 يوم 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2020 لأغراض إنسانية".

ولاحقًا، أوضحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة فرانس برس أنّ وقف إطلاق النار يبدأ ظهر السبت.

وأشار لافروف إلى أنّ وقف إطلاق النار سيتيح "تبادل أسرى حرب وأشخاص آخرين وجثث القتلى بما يتوافق ومعايير لجنة الصليب الأحمر".

كما اتفقت أرمينيا وأذربيجان على بدء "مفاوضات جوهريّة" للتوصل إلى حلّ سلمي للنزاع في ناغورني قره باغ، بحسب ما أعلنت الخارجيّة الروسيّة السبت.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إثر المفاوضات، إن أذربيجان وأرمينيا ستُباشران "بوساطة الرؤساء المشاركين في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، مفاوضات جوهرية بهدف التوصل إلى تسوية سلمية" للنزاع في ناغورني قره باغ.

واندلع القتال بين أرمينيا وأذربيجان أواخر الشهر الماضي في مسعى للسيطرة على الإقليم المتنازع عليه، والذي أعلن استقلاله عن أذربيجان بعد حرب في تسعينيات القرن الماضي.

وتجاهل الطرفان مرارًا الدعوات المتزايدة لوقف القتال الذي أودى بنحو 400 شخص بينهم عشرات المدنيين، بينما ذكرت أذربيجان أنها عازمة على استعادة الإقليم الذي يشكل الأرمن غالبية سكانه.

(ش ع)