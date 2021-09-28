بعد المدارس.. طالبان تمنع الأفغانيات من دخول الجامعات

وقال محمد أشرف غيرات في تغريدة: "أعطيكم كلامي كمستشار لجامعة كابول.. طالما لم يتم توفير بيئة إسلامية حقيقية للجميع، فلن يُسمح للنساء بالقدوم إلى الجامعات أو العمل، الإسلام أولاً"، وفقاً لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية ونقلته شبكة العربية.

وتعكس سياسة الجامعة الجديدة سياسة طالبان في التسعينيات، عندما كان يُسمح للنساء بالخروج فقط في الأماكن العامة إذا كُنّ برفقة قريب ذكر. وكان يتم ضربهنّ إذا عصين الأوامر، كما تم منعهنّ من المدرسة تماماً.

وفي الأيام التي أعقبت استيلاء طالبان على السلطة في آب/ أغسطس، زعم المسؤولون أن طالبان هذه المرة ستكون أفضل للنساء، وسوف تسمح الحركة لهنّ بالدراسة والعمل وحتى المشاركة في الحكومة، لكن لم يحدث أي شيء من ذلك.

وقام قادة طالبان مؤخراً بتعيين حكومة مؤلفة من الرجال فقط، كما منعت الحكومة الجديدة النساء من العودة إلى مكان العمل بحجّة مخاوف أمنية.

وقبل أسبوعين، استبدلت طالبان رئيس جامعة كابول، الأولى في البلاد، بـ محمد أشرف غيرات، وهو مناصر للحركة يبلغ من العمر (34 عاماً)، والذي أشار إلى مدارس البلاد على أنها "مراكز للدعارة"، بحسب تعبيره.

وقال المتحدث السابق باسم وزارة التعليم العالي، حميد العبيدي، والذي كان محاضراً في كلية الصحافة بجامعة كابول: "لا أمل.. نظام التعليم العالي بأكمله ينهار.. كل شيء دُمّر".

(د ع)