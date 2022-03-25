بعد اللقاءات في فرنسا نسرين عبد الله تلتقي بمسؤولين بارزين في الحكومة السويدية

خلال جولتها الاوربية التقت يوم امس الخميس ممثلة وحدات حماية المرأة نسرين عبدالله وممثل الادارة الذاتية في السويد شيار علي خلال عدة لقاءات منفصلة مع كل من وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست ووزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، والبرلمانيين أمينة كاكابائي، و اندش غوستر بيري، وعضو مجلس بلدية استوكهولم قادر كسيرغا.

ودار في اللقاءين المنفصلين مع وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست ووزيرة الخارجية آن ليندي، النقاش حول الوضع الأمني في شمالي وشرق سوريا في ظل الاحتلال التركي لعفرين وسري كاني وكري سبي، والتهديدات اليومية على المنطقة، كذلك خطر تجدد نشاطات مرتزقة داعش بعد الهجوم الاخير على سجن غويران، وأوضاع المخيمات والحصار المفروض على المنطقة في ظل قانون قيصر والحصار من الجهات الأخرى التي تحد شمالي وشرق سوريا.

كما تطرق النقاش حول المحاولات الحثيثة لإيجاد حل للازمة السورية بشكل عام، معربين عن أسفهم أن تلك المحاولات لم تحقق أي نتائج مرجوة إلى الآن.

من جانبه أكد كل من وزيري الخارجية والدفاع على مواصلة الدعم للإدارة الذاتية من أجل إنجاح تجربة الادارة في ترسيخ سياسة التعايش المشترك بين مكونات المنطقة والتي تعد تجربة فريدة لكل منطقة الشرق الاوسط.

كما التقت ممثلة وحدات حماية المرأة نسرين عبدالله مع عدد من البرلمانيين السويديين وحضر اللقاء كل من البرلمانية والناشطة في مجال حقوق المرأة أمينة كاكابائي والبرلماني اندش غوستر بيري مسؤول العلاقات الدبلوماسية في البرلمان السويدي.

دار النقاش في اللقاء حول العمل المؤسساتي في شمالي وشرق سوريا والخاطر التي تهدد الاستقرار من قبل الدولة التركية المحتلة ومرتزقة داعش. كما تم الاشارة الى اصرار الادارة الذاتية في عملها من إنجاح تطوير الادارة وتفعيل النشاطات بشكل اوسع بين جميع مكونات المنطقة من كرد، عرب وسريان وغيرهم.

وأخيرا التقت نسرين عبد الله في جولتها السويدية مع عضو مجلس بلدية استوكهولم قادر كسير غا وتم النقاش معه حول سير آلية العمل في بلديات شمالي شرق سوريا والصعوبات التي تعترض عمل البلديات في ظل الحصار المفروض على المنطقة.

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ANHA