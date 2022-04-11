بعد الإطاحة بخان.. البرلمان الباكستاني ينتخب رئيس وزراء جديد اليوم

ومن المقرر أن يجتمع البرلمان الباكستاني اليوم الإثنين لانتخاب رئيس وزراء جديد، على أن يكون زعيم المعارضة شهباز شريف هو المرشح الأوفر حظاً للفوز بعد أزمة دستورية استمرت أسبوعاً بلغت ذروتها يوم الأحد عندما خسر عمران خان تصويتاً بحجب الثقة، بحسب وكالة رويترز.

شهباز، 70 عاماً، هو الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي منعته المحكمة العليا في عام 2017 من تولي المناصب العامة ثم سافر بعد ذلك إلى الخارج لتلقي العلاج الطبي بعد أن أمضى بضعة أشهر فقط في السجن وذلك نتيجة تهم بالفساد.

وبرز شهباز كزعيم للمعارضة الموحدة للإطاحة بخان، نجم الكريكيت السابق الذي ادّعى أن الولايات المتحدة كانت وراء سقوطه، وهو ما نفته واشنطن.

وقدم حزب حركة الإنصاف الباكستانية التابع لخان أوراق ترشيح وزير الخارجية السابق شاه محمود قريشي لمنصب رئيس الوزراء.

إذا خسر قريشي، قال الحزب إن أعضاء البرلمان سيستقيلون بشكل جماعي، مما قد يخلق الحاجة إلى انتخابات فرعية عاجلة لمقاعدهم.

وسيعقد مجلس النواب بالبرلمان جلسة لتحديد رئيس الوزراء الجديد حوالي الساعة 2 بعد الظهر (0900 بتوقيت غرينتش).

لم يكمل أي رئيس وزراء منتخب فترة ولاية كاملة في الدولة المسلحة نووياً منذ حصولها على استقلالها من القوة الاستعمارية بريطانيا العظمى في عام 1947.

وتجمع الآلاف من أنصار خان في مدن، بما في ذلك كراتشي ولاهور وبيشاور، للاحتجاجات ضد الإطاحة به والتي استمرت حتى الساعات الأولى من يوم الإثنين. وأغلقوا الطرق ورددوا هتافات مناهضة للأحزاب المنافسة والحكومة الأميركية.

(م ش)