بعد الإمارات وتركيا.. الحريري يتوجه إلى مصر

توجه رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريري، إلى مصر، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويجري محادثات مع المسؤولين تتناول المستجدات العامة في لبنان والمنطقة.

وسيلتقي الحريري أيضًا خلال زيارته القاهرة، وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

وإلى جانب مسعى الحريري إلى حشد الدعم العربي والدولي لتشكيل حكومته وتقديم الدعم الاقتصادي لبلاده التي ترزح تحت وطأة أزمة اقتصادية كبيرة، تحدثت تقارير أن الحريري قد يؤدي دور الوساطة بين فرنسا والخليج ومصر من جهة وتركيا من جهة أخرى.

وضمن هذا الإطار، قام الحريري بزيارة إلى عدة دول أبرزها الإمارات وتركيا.

(ي ح)