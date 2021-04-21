بعد الحسكة.. لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل توزع 200 سلة غذائية في ديرك

وزّعت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتنسيق مع الكومينات 200 سلة غذائية في ناحية ديرك التابعة لمقاطعة قامشلو وقراها.

وسجلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل في ناحية ديرك لائحة بأسماء الأسر المحتاجة، التي تعتمد في معيشتها على نظام المياومة الذي توقف جراء قرار حظر التجوّل الكلّي في شمال وشرق سوريا، بغية توزيع سِلل غذائية عليها.

الإداري في لجنة الشؤون الاجتماعية في ناحية ديرك، ميلاد لحدو، أشار إلى أن عملية التوزيع تتم بالتنسيق مع الكومينات، مضيفًا أن "هذه السلل تعتبر الدفعة الأولى التي سيتم توزيعها اليوم، ومن المزمع أن يتم توزيع الدفعة الثانية خلال الأيام القادمة".

وتتضمن السلل مواد غذائية ومنظفات.

هذا وفرضت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا الحظر الكلّي صباح يوم الثلاثاء الواقع في 13/04/2021 ولغاية يوم الخميس الواقع في2021/04/22 ضمنًا للوقاية من فيروس كورونا.

(ع ع /م ح)

ANHA