بعد الحسكة أزمة مياه خانقة تعصف بناحية الشدادي وريفها

مع قطع مرتزقة الاحتلال التركي مياه محطة علوك، ازدادت معاناة أهالي ناحية الشدادي وريفها في الحصول على مياه الشرب، الذين يعتمدون أساسًا على الصهاريج (التابعة لبلدية الشعب وأخرى مدنية) والتي تنقل المياه من مدينة الحسكة إلى الناحية والقرى التابعة لها.

'شكاوى'

المواطن خلف السلامة، من سكان قرية الحريري في الريف الشرقي لناحية الشدادي، قال: "منذ ما يقارب عشرة أيام لم يصلنا صهريج مياه الشرب لا عن طريق البلدية أو الصهاريج التي تبيع بشكل حر، فجميع الصهاريج باتت موجودة في الحسكة مستغلة أزمة المياه لتبيع بسعر أغلى".

مطالبًا البلدية ومديرية المياه العامة بالإسراع في إيجاد حلول لتفادي هذه الأزمة الخانقة.

ومن جهته اشتكى عضو كومين قرية البجدلي في ريف ناحية الشدادي، جاسم السلامة، من تأخر استجابة المجلس المحلي وبلدية الشعب في الشدادي لشكاوى الكومينات فيما يخص نقص المياه الحاد.

وأكد السلامة أن "المعاناة التي يعيشها أهلنا في الحسكة هي نفسها المعاناة التي نعيشها هنا في الشدادي" لافتًا أنه مع قدوم فصل الصيف "الطلب والحاجة للمياه في زيادة".

'مطالب محقة'

ومن جانبه، اعتبر الرئيس المشترك لبلدية الشعب في الشدادي، حسام الطعان شكاوى الأهالي مطالب محقة، كون المياه مادة أساسية ولا غنى عنها"، مبيّنًا أنه "لا حل لنقص المياه إلا توفيرها بكمية المطلوبة".

وقال: "البلدية متعاقدة مع 17 صهريجًا مدنيًّا ينقل المياه للقرى المحيطة بالشدادي مع العلم أن أقل عدد لسكان القرى يتجاوز الـ 500 منزل، وخصص لكل قرية صهريج واحد وهذا ما يسبب الأزمة على الصهاريج".

'الاحتلال قطع المياه'

ولفت الطعان إلى أن قطع دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها مياه محطة علوك التي تعد الشريان الرئيس للمياه هو ما زاد من الأزمة في المنطقة.

ونوّه أن جميع الصهاريج المدنية التي كانت تنقل المياه للمنطقة هي اليوم متعاقدة مع منظمات لتنقل المياه في مدينة الحسكة، وهذا ما زاد من العبء على البلدية في تأمين المادة.

هذا وتعمل مديرية المياه العامة في الحسكة جاهدة على إنهاء مشروع استجرار مياه الفرات إلى مناطق الحسكة وريفها الجنوبي، الذي أعلنت عنه منذ نحو 4 أشهر، وقد أنهت العمل فيه بنسبة ما يقارب 75%.

(س ر)

ANHA