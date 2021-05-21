بعد الهدنة.. عودة الاشتباكات بين الفلسطينيين وإسرائيل في محيط المسجد الأقصى

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية إلى إصابة عدد من الفلسطينيين برصاص مطاطي في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية في القدس عقب صلاة الجمعة اليوم.

وتأتي التوترات الجديدة فيما دخل اتفاق لوقف إطلاق النار توصلت إليه بوساطة مصرية إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة حيّز التنفيذ في الساعة الثانية من فجر الجمعة بعد 11 يومًا من تصعيد عسكري هو الأعنف بينهما منذ 2014 وأوقع عددًا كبيرًا من القتلى، غالبيتهم فلسطينيون.

وأثارت إجراءات إسرائيلية للاستيلاء على منازل في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية قتالًا على مدى 11 يومًا. وصادقت الحكومة الإسرائيلية المصغرة على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد تصويت المجلس الوزاري بالإجماع على مقترح وقف إطلاق النار.

وأوضحت الحكومة الإسرائيلية أن وقف إطلاق النار الذي اقترحته مصر سيكون متبادلًا وغير مشروط، كما أوضحت أن الهدنة ستدخل حيّز التنفيذ عند الثانية فجر الجمعة.

من جهتها، أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أبلغت أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيدخل حيّز التنفيذ الثانية فجرًا وفق التوقيت المحلين وأنها ستلتزم به طالما التزمت به إسرائيل.

هذا وكان التلفزيون المصري قد أعلن أن اتفاق وقف إطلاق نار الذي تم التوصل إليه هو اتفاق متبادل ومتزامن كما ذكر أيضًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيرسل وفدين أمنيين إلى الأراضي الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار.

وفي السياق، قالت الإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل مستمرة باستهداف قادة حركة حماس وقائد جناحها العسكري، وإنها سترد بشدة على إطلاق أي قذيفة أو بالون حارق باتجاه أراضيها.

(د ع)