بعد الأراضي الزراعية الاحتلال التركي يضرم النيران في منازل المدنيين

أفاد مراسل وكالة أنباء هاوار في ناحية تل تمر أن جيش الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون "الجيش الوطني السوري" أقدموا على إضرام النيران في منازل المدنيين في كل من قريتي الريحانية والقاسمية الواقعتين شمال غربي ناحية تل تمر.

وأشار مراسل وكالتنا إلى أن المرتزقة قاموا في وقتٍ سابق بطرد المدنيين العزل من تلك القرى تحت ذريعة أنها "منطقة تركية عسكرية"، وقاموا بسرقة ونهب ممتلكات المدنيين في تلك القرى.

ويأتي ذلك بعد قيام جيش الاحتلال التركي وفصائله المرتزقة بحرق منازل المدنيين قبل عدة أيام، في كل من قريتي تل مناخ وأم شعيفة جنوبي ناحية زركان على طريق تل تمر.

مراسل وكالتنا أكد أيضاً أن المرتزقة ومنذ أسبوع، يضرمون النيران في الأراضي الزراعية بشكلٍ متواصل، في القرى الواقعة غرب وشمالي ناحية تل تمر والقرى التابعة لناحية زركان.

(د أ/هـ ن)

ANHA