بعد الانتهاء من الريف الغربي .. قوات حكومة دمشق تدخل مدينة جاسم شمال درعا

ودخلت قوات حكومة دمشق برفقة الشرطة العسكرية الروسية صباح اليوم الأحد، إلى مدينة جاسم في القطاع الشمالي من مدينة درعا، في إطار تطبيق عمليات "التسوية" في درعا والتي تم التوصل إليها برعاية وضغط روسي، بحسب ما أفاده المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبدأت قوات حكومة دمشق والشرطة الروسية تسوية أوضاع الفارين والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمطلوبين للأجهزة الأمنية من المدنيين والمسلحين المحليين، على أن يتم تسليم أكثر من 100 قطعة سلاح فردية في إطار الاتفاق المبرم برعاية الروس بين اللجنة الأمنية ووجهاء المدينة.

وأشار المرصد السوري يوم أمس، إلى تسليم عشرات القطع من السلاح الفردي، وتسوية أوضاع نحو 600 مواطن في مدينة نوى بالريف الغربي لدرعا.

(ل د)