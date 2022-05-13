بعد العمليات الناجحة ضد الاحتلال...قيادة قوات الدفاع الشعبي تبعث رسالة تهنئة لقوات الكريلا

رسالة القيادة وجهت لقوات الكريلا الذين نفذوا عمليات ناجحة ضد جيش الاحتلال التركي، وقالت فيها: “نحي بكل حب واحترام، رفاقنا الذين يقاومون بتضحية وشجاعة كبيرة في منطقتي زاب وآفاشين، ونتمنى لهم النصر”.

وجاء في رسالة التهنئة: “تتصدى قواتنا لهجمات الابادة التي تشنها الفاشية التركية على منطقتي زاب وآفاشين. قوات الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، بالروح الفدائية الآبوجية، تلحق بالعدو خسائر فادحة كل يوم. توجه قواتنا البطلة، عبر التكتيكات الخلاقة، ضربات موجعة لقوات العدو في جبهات القتال وتمنعه من التقدم. وحداتنا الاحترافية المتحركة، بروح الآبوجية، تنفذ عمليات ناجحة ضد قوات الفاشية التركية. ورغم تقنيات الحرب التي يمتلكها جيش الاحتلال التركي واستخدامه للأسلحة الكيمياويّة ضد قوات الكريلا، إلا انه عاجز امام مقاومة قواتنا”.

وبيّنَتْ رسالة القيادة المركزية لقوات الدفاع الشعبي NPG: “إن ما تبديه قوات الكريلا من اداء ناجح في منطقتي زاب وآفاشين، يحول هذه المناطق الى مستنقع كبير للعدو”.

وتابعت الرسالة: “مؤخراً في ليلة 11 ايار الجاري، على تلة الشهيد شاهين في منطقة زاب، اسقطت قوات الكريلا المحترفة طائرة هليكوبتر نوع سكورسكي تابعة للاحتلال التركي. مما أكد مرة اخرى فاعلية اسلوب “الضربات الآبوجية”. نهنئ رفاقنا المقاتلين وكافة القادة الذين يقاتلون على اساس “القفزة الثورية لنسور زاغروس” بفدائية ضد هجمات العدو. يوجهون له الضربات يومياً، ويقتربون من هزيمة العدو، حيث نفذوا هذه العملية وعدة عمليات أخرى بأداء عالي”.

ابدت القيادة المركزية لقوات الدفاع الشعبي NPG ثقتها بالانتصار على هجمات الاحتلال التركي وحيت قوات الكريلا الذين يقاومون في منطقتي زاب وآفاشين، واختتمت رسالتها: “نحن على قناعة انه من الآن فصاعداً، بالروح الهجومية العالية لشهدائنا الابطال، وبتكتيكات الكريلا الخلاقة، ستحققون انتصارات اكبر ضد الجيش التركي الفاشي.

نحي بكل حب واحترام الرفاق في منطقتي زاب وآفاشين الذين يقاومون بفدائية وشجاعة كبيرة، ونتمنى لهم النصر”.