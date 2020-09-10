بعد العمل على تأهليه.. افتتح مركز للثقافة الفن في بلدة الكسرة

بعد عمل استمر شهرين لتأهيله وترميمه، افتُتح مركز الثقافة والفن في بلدة الكسرة في الريف الغربي لمدينة دير الزور، بعمل تطوعي من قبل حركة شبيبة دير الزور.

وحضر الافتتاحية عدد من الفنانين والشعراء والمدرّبين والمدرّبات، إلى جانب فرقة أطفال دير الزور، وإدارية المركز الثقافي في دير الزور سحر المصطفى.

سحر المصطفى قالت في مراسم الافتتاح أنهم شاركوا في العديد من المهرجانات والحفلات الشعبية والمسابقات على مستوى شمال وشرق سوريا.

وطالبت سحر المصطفى، بتنظيم مسابقات ومهرجانات موسّعة لفرق الدبكات الشعبية، الرقص، الغناء، المسرح والأعمال اليدوية، "لكي نبيّن قدرتنا على المنافسة والنجاح رغم الإمكانات البسيطة التي نملكها".

بدورها نوهت المدربة، سامية العلي، أن نجاحهم في مهرجانات شمال وشرق سوريا منحهم ثقة ودافعًا لتطوير وتنمية قدراتهم بشكلٍ كامل.

الجدير بالذكر، أن مركز الثقافة والفنون في بلدة الكسرة تعرّض للنهب والتخريب والحرق من قبل مرتزقة داعش الذي حارب النشاطات الثقافية والتعليمية.

(ع س)

ANHA