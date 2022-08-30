بعد اختطاف مواطن قرب حاجز للأمن العسكري في درعا.. الأهالي يعثرون على جثته مقتولاً

وعثر أهالي مدينة درعا على جثة شاب من بلدة أم المياذن شرق البلاد، على أوتوستراد دمشق – درعا، وتظهر عليها آثار طلقات نارية، بعد اختطافه قرب حاجز للأمن العسكري التابع لحكومة دمشق، بالقرب من المنطقة الحرة على الحدود السورية الأردنية.

يشار إلى أن الشاب مدني لا ينتمي لأي جهة عسكرية، بينما تتهمه قوات حكومة دمشق بالانتماء لداعش، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبذلك، فقد بلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع شهر كانون الثاني/ يناير، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 365 استهدافاً جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 307 شخصاً، هم: 147 من المدنيين بينهم 4 سيدات و5 أطفال، و127 من العسكريين التابعين لحكومة دمشق والمتعاونين مع الأجهزة الأمنية وعناصر ما تسمى "التسويات"، و20 من المقاتلين السابقين ممن أجروا "تسويات" ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، ومرتزقين من داعش، و7 مجهولي الهوية و4 عناصر من الفيلق الخامس والمسلحين الموالين لروسيا.

(ل د)