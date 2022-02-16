وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه بالتزامن مع إصدار "لجنة القضاء الثلاثية" قرار عزل المرتزق أبو عمشة وأخوته ممن ارتكبوا جرائم وحشية بحق أهالي عفرين وخاصة في ناحية شيه التي كان يسيطر عليها، شهدت الناحية استنفاراً عسكرياً، وبحسب المعلومات أن المرتزق أبو عمشة رفض القرار وتحصن في الناحية التي حولها منذ الاحتلال التركي لعفرين لمستعمرة له بدعم من الاستخبارات التركية.

هذا ويعتبر المرتزق محمد الجاسم "أبو عمشة" أحد أبرز قادة المرتزقة المتورطين في ارتكاب جرائم حرب في سوريا، كما وأنه يعتبر من أذرع أجهزة الاستخبارات التركية عبر تجنيده لآلاف المرتزقة وإرسالهم إلى ليبيا وأذربيجان، وبعد افتضاح أمر الجرائم والانتهاكات العلنية التي يرتكبها أبو عمشة ومرتزقته الذين يستمدون قوتهم من الاستخبارات التركية، وبعد أن عجزت تركيا عن التغطية على جرائمه، وفي محاولة من تركيا لتبرئة نفسها من جرائم المرتزق أبو عمشة، أصدرت قراراً عبر ما تسمى "لجنة القضاء الثلاثية" بعزل أبو عمشة و5 قيادات آخرين معه غالبيتهم من أشقائه.

فيما لم يشر البيان الصادر عن اللجنة إلى أي قرار باعتقال أبو عمشة وباقي المرتزقة الذين ثبتت بحقهم الجرائم والانتهاكات أو تحويلهم إلى المحاكم لمحاسبتهم على الجرائم.

وجاء في نص بيان اللجنة ما يلي:

أولا : أن التهديد والوعيد الذي مورس على كثير ممن شهد الوقائع جعلهم يمتنعون عن الشهادة، خوفاً من بعض قادة هذا الفصيل، ودفع آخرين إلى التراجع عن شهادتهم، مما عرقل عمل اللجنة وأخر صدور شيء عنها.

ثانيا : أمام هذا الواقع وما وصل إلى اللجنة من دعاوى وشهادات، ونصرة لأهلنا وثورتنا، فقد اتفقت اللجنة على أن البيانات والوقائع والمصلحة تقتضي عزل قائد فصيل سلیمان شاه المدعو محمد الجاسم ( أبو عمشة )، عن جميع مهامه الموكلة إليه، وعدم تسليمه شيئاً من مناصب الثورة لاحقاً، لما ثبت عليه من الدعاوى ، تجنيباً للمنطقة من احتمالات الاقتتال والدماء والفتنة .

ثالثا : تقرر اللجنة عزل كل من: وليد حسين الجاسم ( سيف ) ومالك حسين الجاسم ( أبو سراج ) وأحمد محمد خوجة وعامر عذاب المحمد وحسان خالد الصطوف ( أبو صخر ) لما ثبت عليهم من التهم الموجهة إليهم".

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ANHA