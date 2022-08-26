تستمر سلسلة الفلتان الأمني وحوادث الاغتيالات في مدينة درعا في ظل غياب المحاسبة والفوضى المستشريين في المنطقة رغم خضوع المدينة لما تسمى "التسويات" أو "المصالحات" برعاية روسية.

وفي جديد ما شهدته المدينة، قتل 5 أشخاص بينهم قيادي محلي وأصيب 6 آخرون، نتيجة استهدافهم بقذيفة "آر بي جي" وبالرصاص المباشر، ليلة أمس، في منطقة المفطرة بالقرب من كازية يارا غرب مدينة درعا، أثناء عودتهم من اجتماع مع "رئيس فرع الأمن العسكري"، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وبحسب المرصد، فإن القيادي "عمل ضمن فصيل محلي في طفس بعد اتفاق التسوية، ويضم فصيله أبرز المطلوبين لقوات النظام، والرافضين للوجود الإيراني وحزب الله اللبناني في درعا، كما ويتهم القيادي بقتل أحد الضباط الإيرانيين في هجوم سابق على منطقة الري بدرعا".

وبذلك فقد بلغت عمليات الاستهدافات في مدينة درعا منذ مطلع العام وحتى الآن وفقاً لتوثيقات المرصد 369 استهدافاً جميعها جرت بطرق وأساليب مختلفة، وتسببت بمقتل 306 شخصاً، جلهم من المواطنين وعناصر من قوات حكومة دمشق والمتعاونين مع "الأجهزة الأمنية" وعناصر "التسويات".

(د ع)