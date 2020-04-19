بعد افتتاحه.. مستوصف تل حجر في الحسكة يبدأ باستقبال المرضى

في مسعى من الإدارة الذاتية بزيادة المراكز الصحية لخدمة المواطنين، وضمان حصولهم على أفضل رعاية في ظل الظروف التي تمر بها مناطق شمال وشرق سوريا، افتُتح قبل أيام مستوصف في تل حجر بمدينة الحسكة، يعمل فيه كادر مشفى روج الطبي من سري كانيه المحتلة.

واليوم، بدأ المستوصف باستقبال المرضى من أهالي مقاطعة الحسكة ونواحيها, وسط إقبال كثيف، حيث اختصر عليهم وجود المستوصف عناء التداوي في المشافي.

ويضم المستوصف كافة الأقسام التي يحتاجها المرضى لتقديم الخدمات العلاجية ومنها "داخلية، نسائية، أطفال، وأشعة" بالإضافة إلى صيدلية تقدم الأدوية بشكل مجاني.

وفي هذا السياق رصدت وكالة أنباء هاوار آراء الأهالي المتواجدين في المستوصف حول الخدمات المقدمة من قبل الكادر داخل المستوصف.

يقول المواطن حميد المحمد "المستوصف يقدم خدماته مجاناً, وهذه مبادرة ممتازة للأسر الفقيرة التي تعتمد في قوتها على العمل اليومي, حيث يتوفر هنا كافة الاختصاصات التي تحتاجها".

أما المواطنة حنيفة محمد علي فتقول من جانبها "أتيتُ إلى المستوصف لوجود كوادر طبية مختصة، والخدمات هنا جيدة والمعاملة أيضاً".

وأشارت حنيفة محمد، إلى أنه يتم تقديم كافة الخدمات والأدوية في المستوصف بشكلٍ مجاني من دون أي مقابل مادي, "وهذه خطوة إيجابية".

وبيّن المواطن عيسى بكر أن خدمات المستوصف أصبحت أفضل من قبل، بعد تأمين الأجهزة, وتابع قائلاً "الآن أصبح الوضع مختلفاً، والمستوصف يقوم بخدمات جيدة جداً، والأطباء مختصون, والأهم من ذلك أنهم يعملون دون مقابل مادي لمساعدة الأسر المحتاجة".

وناشد عيسى بكر الأهالي بالتحلي بروح المسؤولية من خلال مساعدة الأطباء بعدم الازدحام، والتجمع أمام المستوصف.

(هـ ن)

ANHA