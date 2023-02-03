تلجأ عشرات الأسر في بعض القرى المجاورة لمدينة قامشلو بإقليم الجزيرة، للاعتماد على تصريف المياه من خلال بيارات أرضية (المجارير العشوائية) نتيجة عدم وجود شبكة للصرف الصحي، من بينها قرية "ناف كوري".

حيث يعاني أهالي تلك القرية التي تقع شمال غرب مدينة قامشلو بحوالي 5 كم، من المجارير العشوائية المنتشرة بين منازلهم، ما يؤدي إلى انبعاث روائح كريهة وانتشار الأمراض.

تعاون الأهالي مع البلدية لحل المشكلة

المواطنة سورية حج حمو، من قرية ناف كوري، أوضحت أن المجاري غير الصحية تنتشر بين منازلهم في القرية مما يؤدي لانتشار الأمراض.

وأضافت: "تشكل هذه المجاري معاناة كبيرة لنا، وخصوصاً لكبار السن والأطفال نتيجة انتشار الروائح الكريهة، وذلك يؤدي إلى إصابة أطفالنا بالأمراض الجرثومية والربو بالأخص في فصل الصيف".

سورية دعت بلدية الشعب بمدينة قامشلو إلى تمديد شبكات الصرف الصحي في القرية، وقالت: "نحن مستعدون للتعاون مع البلدية لحل هذه المشكلة بأقرب وقت ممكن".

بينما أكدت المواطنة عدولة حج عبدي (60 عاماً) أنهم يعانون من المجاري العشوائية في القرية منذ حوالي 40 عاماً، وقالت: "تنتشر المجاري أمام أبواب كل منازل القرية، ذلك يؤثر على رئتنا بشكل كبير، بالإضافة إلى انتشار داء اللاشمانيا".

بدوره دعا المواطن مشهور دوكش، بلدية الشعب في مدينة قامشلو للتدخل وحل مشكلة المجاري العشوائية المنتشرة في القرية منذ سنوات، وأضاف: "نعاني منذ سنوات من هذه المشكلة؛ قريتنا جميلة، لكننا نعاني من هذه المجاري ونتمنى حلها بأقرب وقت".

جهود البلدية

من جانبه بيّن رئيس قسم الدراسات ببلدية الشعب في مدينة قامشلو، حسن حسين، أن حل مشكلة الصرف الصحي في قرية ناف كوري تعد واحدة من مشاريع البلدية لعام 2023، وقال: "تم تخصيص عدة مشاريع لعام 2023، منها مشروع الصرف الصحي، حيث تم تخصيص 57 ألف دولار للمشروع المذكور بطول 3 آلاف و100 متر موزعة على أحياء المدينة وقريتي ناف كوري ونعمتلي".

وتابع: "تم تخصيص 300 متر لمشروع الصرف الصحي بقرية نعمتلي، و800 متر بمبلغ يعادل 11 ألف دولار تقريبياً لمشروع شبكات الصرف الصحي في قرية ناف كوري، وسيتم العمل عليه خلال شهري نيسان وأيار في العام الجاري".

(س أ/سـ)

ANHA