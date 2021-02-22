بعد اعتقاله لأسباب مجهولة.. قضاء شاب في سجون الحكومة السورية

اعتُقل الشاب علي فارس الأحمد (32 عامًا) منذ قرابة العام من قبل حكومة دمشق لأسباب مجهولة، واقتيد إلى مكان مجهول، وبقي مفقودًا إلى أن تلقى ذووه قبل يومين نبأ فقدانه لحياته داخل إحدى المعتقلات.

وبدأت حكومة دمشق، منذ بدء الأزمة في البلاد، بحملة اعتقالات مناطقية طالت عشرات الآلاف من أبناء الشعب السوري في المناطق التي خرجت عن سيطرتها.

وأشارت مراسلتنا من المنطقة أن ذوي الأحمد لم يوفروا جهدًا أو مالًا خلال الفترة السابقة لمعرفة مكان ابنهم أو سبب اعتقاله، موضحة أنه "لم يكن لديه أي نشاط سياسي".

ويشار إلى أن السلطات السورية تمارس سياسة التغييب القسري وتعذيب المعتقلين في سجونها، معارضين كانوا أم مدنيين بعد تلفيق تهمٍ كيدية بهم، في ظل غياب هيئة قضائية تبت بالأحكام، ما ترك الأمور اعتباطية بيد الضباط والمتنفذين، دون النظر في الفئة العمرية أو الجنس.

( ف ع / م)

ANHA