بعد عام من الاختطاف والإيهام بقتلها.. فتاة عفرينية تعود لذويها لتكشف عما حل بها

حيث أكد مصدر خاص في ناحية شرا في عفرين المحتلة لوكالتنا، بأن الفتاة (ملك نبي خليل جمعة 16 عاماً) عادت إلى منزلها قبل عدة أيام، وكشفت حقيقة عملية اختطافها مؤكدة أنه حين جرى تداول بعض الصور في السجن المركزي "مركز الأسايش سابقاً" في عفرين المحتلة بتاريخ الـ 23 من شهر أيار من العام الماضي كانت حينها موجودة بين تلك النساء، ولكن بعد إخراجهن من السجن أقدم أحد عناصر مرتزقة "النخبة" على اختطافها هذه المرة.

يذكر أنه كان قد انتشر خبر مقتل الفتاة (ملك) بعد اختطافها بحوالي 15 يوماً من قبل مرتزقة ما يسمى "جيش النخبة"، حيث وجدت جثة فتاة تشبهها مقتولة بثلاث طلقات ومشوهة الوجه بين الأرضي الواقعة بين قرية قسطل جندو ومدينة إعزاز، وقيل حينها إنها للفتاة ملك، فيما لم يتمكن ذووها حينها من التعرف على الجثة بسبب التشوه في ملامح الوجه.

وبعد عودة الفتاة ملك إلى ذويها منذ عدة أيام كشفت لذويها أنها اختطفت من قبل مرتزق تابع لمرتزقة جيش الاحتلال التركي في ناحية شرا، واقتادها إلى محافظة إدلب واحتجزها طيلة هذه الفترة لديه هناك وعاملها كسبية على غرار ما كان يفعل داعش بالسبايا.

وبين المصدر أن المرتزق الذي ينحدر من مدينة إدلب السورية متزوج سابقاً من امرأتين، وبعد إصرار زوجاته ترك الفتاة، وقام المرتزق بعد هذه المدة بتسليمها إلى مرتزقة "النخبة" في قرية ميدانكي بناحية شرا في عفرين، ليطلق المرتزقة سراحها بعد أن تدهورت حالتها الصحية والنفسية جراء ما تعرضت له من صدمات طيلة العام المنصرم.

(ف إ)

ANHA