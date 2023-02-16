بعد 9 أيام من منع تركيا إيصال المساعدات إلى المناطق المحتلة.. الإدارة الذاتية تقرر سحبها

كانت الإدارة الذاتية قد أعدّت 30 صهريج من المحروقات، و20 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية في الـ 8 من شباط الجاري بعد يومين من زلزال مدمر ضرب مناطق شمال كردستان وأجزاء من تركيا وضرب أجزاء واسعة من سوريا بما فيها المناطق المحتلة من شمال غرب البلاد.

بذلت الإدارة الذاتية جهود حثيثة من أجل إيصال تلك المساعدات إلى المنكوبين في المناطق المحتلة، لكنها تلك المساعي قوبلت برفض دولة الاحتلال التركي.

وخلال هذه الأيام حاولت وفود أهلية من المناطق المحتلة التوسط من أجل إيصال المساعدات، لكن دولة الاحتلال التركي عرقلت تلك الوساطات لتحرم بذلك المنكوبين من فرصة الاستفادة من مساعدات هم بأمّس الحاجة إليها.

بعد 9 أيام من الانتظار، اضطرت الإدارة الذاتية لاتخاذ قرار بسحب تلك المساعدات، ومن المقرر أن تصدر الإدارة بياناً بهذا الخصوص في وقت لاحق من اليوم.

(م)

ANHA