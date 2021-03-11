بعد 6 سنوات... الجيش اليمني يحرر مناطق غرب محافظة تعز

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية حررت منطقة الكويحة والطوير الأعلى في جبهة مقبنة غرب المحافظة.

وأشار إلى أن قوات الجيش الوطني التحمت مع بعضها في جبهتي مقبنة والكدحة في منطقة الطوير الأعلى وسط تقدم متسارع.

وأفاد بتكبد المجموعات الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية وتم مصادرة معدات وذخائر خلفتها تلك العناصر التي لاذت بالفرار في جبهتي الكدحة ومقبنة بعد تلقيهم ضربات موجعة.

وعلى صعيدٍ متصل، أعلنت القوات المشتركة، الخميس، تقدمها في أولى مناطق مديرية المعافر (غرب محافظة تعز) بعد معارك عنيفة مع الحوثيين التي تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وأضافت إن قوات "اللواء 21 مشاة" نفّذت عملية هجومية على مواقع الحوثيين في منطقة الحناية بمديرية المعافر، وأكدت دحر الحوثيين من منطقة الحناية وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وأعلن الجيش اليمني، أمس، فرض سيطرته الكاملة على جبهة الكدحة الاستراتيجية بمديرية المعافر، بعد معارك ضارية مع الحوثيين.

وأهمية السيطرة على جبهة الكدحة تكمن في أنها تربط بين 4 مديريات، وهي الوازعية والمعافر ومقبنة وجبل حبشي (غرب تعز)، وتساهم في التحام القوات الحكومية مع بعضها البعض، بعد أن ظلت متفرقة منذ بداية الحرب.

كما أن تحرير منطقة الكدحة يكسر الحصار جزيئًّا عن مدينة تعز الذي تفرضه عليها المجموعات الحوثية للسنة السادسة على التوالي، إضافةً إلى أن هذا التقدم يساعد قوات الجيش اليمني في المضي قدمًا نحو استكمال تحرير منطقة البرح وفتح الطريق الرئيس "تعز- المخا".

(ش ع)