بعد 6 أشهر إعادة الكهرباء إلى قرى زركان وسط تخوف من قطعها مجدداً

بعد فقدانها للكهرباء على مدى ستة أشهر بسبب عدم وفاء القوات الروسية بوعودها، واستهداف فرق الصيانة من قبل المرتزقة، أصلحت مديرية الكهرباء في ناحية تل تمر الخطوط وأوصلت التيار الكهربائي إلى /28/ قرية في ريف ناحية زركان على طريق تل تمر.

القرى مازالت مهددة بقطع التيار الكهربائي عنها بسبب الانتهاكات المنهجية من قبل مرتزقة ما يسمون "الجيش الوطني السوري" والاحتلال التركي.

الرئيس المشترك لمركز كهرباء تل تمر، فهد سمعيلة، أشار لوكالة أنباء "هاوار" إلى أنهم قاموا، اليوم، بتوصيل الكهرباء إلى قرى ناحية زركان التي قُطع عنها التيار الكهربائي منذ ستة أشهر بسبب قرب القرى من خطوط التماس.

ولفت سمعيلة، إلى أن عمليات الإصلاح أتت بعد عدة محاولات مع القوات الروسية التي كانت تخلف بوعودها للتنسيق مع جيش الاحتلال التركي لدخول القرى وإصلاح الخطوط المتضررة.

وبيّن سمعيلة، أن الأعطال التي تمت صيانتها كانت موجودة بين قريتي "الشيخ علي" و "المسلطة"، بالإضافة إلى وجود عطل في قرية "أم شعيفة" والتي تقع جميعها جنوبي ناحية زركان/ أبو راسين على خطوط التماس مع جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

ومع بدأ موسم الحصاد في المنطقة وبسبب انتهاكات المرتزقة لرزق الأهالي وإضرامهم النيران في المحاصيل الزراعية الواقعة في تلك المنطقة، تخوف سمعيلة، من أن التهديد بانقطاع الكهرباء مازال مستمراً "وذلك من خلال إضرام المرتزقة النيران في المحاصيل الزراعية التي تهدد أعمدة الكهرباء الخشبية".

وطالب الجهات المعنية بإيقاف الانتهاكات بحق الأهالي في المنطقة، وعدم السماح بقطع الكهرباء عن تلك القرى.

(هـ ن)

ANHA