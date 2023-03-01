بعد 6 أعوام من تدميره.. الفرن الآلي في الطبقة يعود إلى الخدمة

وعمد مرتزقة داعش عام 2017، نقل معدات الفرن إلى مناطق احتلالهم في الرقة ودير الزور، ومع وصول قوات سوريا الديمقراطية إلى مدينة الطبقة لتحريرها، فجّر المرتزقة الفرن بشكلٍ كاملٍ.

بهدف تأمين مادة الخبز لأهالي مدينة الطبقة وريفها، عملت لجنة الاقتصاد في الإدارة المدنية الديمقراطية في الطبقة على إعادة بناء الفرن.

وقال الإداري في لجنة الاقتصاد، أحمد السالم: "بعد التدمير الذي أصاب البنى التحتية في الطبقة، ومنها الفرن الآلي، باشرت مديرية الأفران التابعة للجنة الاقتصاد؛ إعادة تأهيلها".

وبيّن السالم "بدأت عمليات الإنتاج بتاريخ 16 شباط المنصرم، ويعمل الفرن 12ساعة، من الساعة 2 مساء، بخطي إنتاج مجهزين بآلات حديثه، ويبلغ عدد العمال داخل الفرن 18عاملاً".

وكانت مديرية الأفران والمطاحن في الطبقة، قد خصصت كمية 10 طن من الطحين للفرن الآلي بشكل يومي.

وأشار السالم "سعر الربطة التي تتضمن 9 أرغفة، 285 ل.س، وتصل للأهالي بسعر 325 ل س؛ بسبب أجور النقل ليتمكن المندوب من إيصال الخبز للأهالي".

(س ك/خ)

ANHA