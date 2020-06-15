بعد 5 أعوام مستوصف ميسلون يفتتح أبوابه من جديد

ونشب في 31 أيار 2015 حريق في مركز المستوصف الصّحّي في حي ميسلون بمدينة قامشلو، وفقد على إثره 18 شخصاً حياتهم، معظمهم من النساء والأطفال وكوارد وموظّفي المركز نفسه.

اليوم، وبعد إتمام معظم التجهيزات ضمن مستوصف ميسلون من قبل هيئة الصحة في إقليم الجزيرة، افتتح المركز بشكلٍ رسميّ بحضور كادر طبّي مختص وعدد من الأهالي.

الرئيسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم الجزيرة، رابرين حسن، باركت افتتاح المركز على الأهالي، ونوّهت إلى أنّ الهدف الرئيسيّ من ترميم المستوصف هو وضعه في خدمة الأهالي.

ويعمل ضمن المستوصف كادر طبّيّ مؤلّف من 4 أطباء، و10 اشخاص آخرين بين ممرّضين وإداريين، وينقسم إلى عدة أقسام واختصاصات، منها "النسائية، الأطفال، الداخلية والصيدلية، بالإضافة لقسم المخبر الذي مازال قيد التجهيز".

وحسب القائمون على المستوصف سيتمّ تأمين كافّة الأدوية اللازمة من قبل هيئة الصّحّة، وسيقدّم المستوصف كافّة الخدمات بشكلٍ مجانٍ للأهالي.

(هـ ح-س آ/ أ ب)

ANHA