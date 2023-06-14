بعد 5 أعوام من الانقطاع اتحاد مثقفي عفرين يعقد كونفرانسه الثالث

انطلق الكونفرانس تحت شعار "المثقف الحر روح الأمة الديمقراطية" في صالة آخين الكائنة في ناحية فافين بمقاطعة الشهباء بحضور 200 مندوب.

قبل بدء برنامج الكونفرانس الذي حضره إداريو مؤسسات الإدارة الذاتية والأحزاب السياسية، تم الوقوف دقيقة صمتٍ إجلالاً لأرواح الشهداء.

بعد ذلك، ألقى الرئيس المشترك لاتحاد مثقفي عفرين، عصمت حسن، كلمة سلّط فيها الضوء على دور المثقفين في النضال والثورة، حيث أشار عصمت إلى أنه يجب على المثقفين أن يعرفوا التاريخ حق المعرفة ويحافظوا على القيم التي تحققت نتيجة ثورة روج آفا والفرصة التي أتاحتها الثورة للكرد في التعبير عن معاناتهم للعالم أجمع بلغتهم.

من جانبه، استهل الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي (TEV-DEM)، غريب حسو كلمته قائلاً: "أتمنى أن نعقد كونفرانسنا القادم في عفرين" وأشار إلى أن المثقفين بلغتهم يمثلون دعائم الأمة الديمقراطية، ولهذا فإن الثقافة تعني التضحية.

ولفت غريب حسو أيضاً إلى أن القائد عبد الله أوجلان يعُد المثقف والمفكر الأعظم، وقال: "لقد وصلنا إلى هذا اليوم بفضل فكر القائد آبو وفلسفته، ولهذا يفرضون العزلة المشددة عليه ويسعون إلى إبعادنا عنه. لقد تعلمنا من القائد آبو أن نحافظ على قيمنا، ونتحمّل مسؤولية عملنا ونحارب بقلمنا ونكسر العزلة ونحقق حريته الجسدية".

وألقى محمد ويسي كلمة باسم هيئة الثقافة، وأشار إلى أنه "علينا تبنّي فلسفة القائد آبو وفكره، فبهذه الطريقة نستطيع حماية مستقبل شعبنا وأبنائنا بقلمنا. سندافع عن أنفسنا بقلمنا لئلا نتعرض للطمس والمحو".

وبعد الانتهاء من إلقاء الكلمات، تم عرض سنفزيون عن أعمال ونشاطات الاتحاد، ثم قُرئ تقرير الاتحاد لعامين، من قبل العضوة، زوزان محمد.

ويستمر الكونفرانس بالنقاشات والتقييمات.

(ز ش/ر)

ANHA