بعد 3 أشهر... شموع الاستذكار تنير من جديد أضرحة الشّهداء في كوباني

وشهد المزار الواقع جنوب مدينة كوباني مساء اليوم الأحد إشعال الشموع على أضرحة المئات من الشهداء الذين هم من شهداء "حركة التحرر الكردستانية، وحدات حماية الشعب والمرأة وقوات سوريا الديمقراطية، وقوى الأمن الداخلي، وإعلاميين وأعضاء المؤسسات المدنية".

وخلالها استذكر الأهالي ومجلس عوائل الشهداء ذكرى 385 من شهداء شهر آذار/مارس، نيسان/أبريل وأيار/مايو ممن فقدوا حياتهم في أماكن وأوقات مختلفة.

وجاء هذا الاستذكار عقب 3 أشهر من إيقاف الفعاليات الاجتماعية ضمن التدابير المتّخذة منعاً لتفشّي فيروس كورونا.

(ز س/ل)

ANHA